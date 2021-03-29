В Украине упал объем грузоперевозок

В январе-феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года грузоперевозки в Украине сократились на 5,1%, сообщает Государственная служба статистики.



За указанный период предприятия перевезли 85,1 млн тонн грузов.



В частности, перевозки железнодорожным транспортом за два месяца сократились на 7,4%, до 43,8 млн т, автомобильным – на 4,7%, до 26,5 млн т, водным транспортом сократились - на 20,1%, до 0,4 млн т.



Транспортировка трубопроводным транспортом выросла – на 2,1%, до 14,4 млн т, авиационным – на 10,6%, до 0,01 млн т.



