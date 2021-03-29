Центрэнерго сменило убыток на прибыль

Центрэнерго сменило убыток на прибыль

ПАО "Центрэнерго" в 2020 году получило чистую прибыль 61,15 млн грн против 1,9 млрд грн чистого убытка годом ранее. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности за прошений год, обнародованный на сайте компании.

Так, чистый доход "Центрэнерго" за 2020 год год увеличился до 20,5 млрд грн, в 2019 году чистый доход составлял 15,1 млрд грн. Валовая прибыль составила 65,46 млн грн против 831,5 млн грн валового убытка годом ранне.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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