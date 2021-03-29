Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн

Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн

По состоянию на 30 декабря 2020 года задолженность клиентов перед НАЭК "Энергоатом" за отпущенную электроэнергию составила 12,4 млрд  грн.

Об этом говорится в пояснительной записке Министерства энергетики о мерах, принятых для обеспечения прибыльной деятельности государственных предприятий в 2020 году, сообщает Марлин.

В документе, в частности, говорится о том, что на 30.12.2020 просроченная задолженность перед ГП "НАЭК "Энергоатом" за фактически отпущенную электрическую энергию" в текущем году составляет 12,449 млрд грн.

Также в Минэнерго отметили, что большой долг перед "Энергоатомом" привел к невыполнению горно-подготовительных работ на другом государственном предприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат", которое вовремя не получало средства за поставленный уран.

Кроме того, из-за отсутствия средств на Восточном ГОК не проводили все запланированные ремонтные и регламентные работы и ограничили выполнение производственной программы 2020 года.

В Минэнерго также подчеркнули, что накопление долга приводит к негативным социальным последствиям.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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