Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн

По состоянию на 30 декабря 2020 года задолженность клиентов перед НАЭК "Энергоатом" за отпущенную электроэнергию составила 12,4 млрд грн.



Об этом говорится в пояснительной записке Министерства энергетики о мерах, принятых для обеспечения прибыльной деятельности государственных предприятий в 2020 году, сообщает Марлин.



В документе, в частности, говорится о том, что на 30.12.2020 просроченная задолженность перед ГП "НАЭК "Энергоатом" за фактически отпущенную электрическую энергию" в текущем году составляет 12,449 млрд грн.



Также в Минэнерго отметили, что большой долг перед "Энергоатомом" привел к невыполнению горно-подготовительных работ на другом государственном предприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат", которое вовремя не получало средства за поставленный уран.



Кроме того, из-за отсутствия средств на Восточном ГОК не проводили все запланированные ремонтные и регламентные работы и ограничили выполнение производственной программы 2020 года.



В Минэнерго также подчеркнули, что накопление долга приводит к негативным социальным последствиям.



