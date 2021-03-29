Три шведские компании построят завод по выпуску восстановленного железа на водороде

Шведские компании SSAB, LKAB и Vattenfall, участвующие в проекте HYBRIT по производству восстановленного железа с использованием водорода вместо природного газа, сообщили, что будут строить завод в г. Елливаре на севере Швеции.



Новое предприятие будет совмещено в фабрикой окомкования, куда будет поставляться железная руда с расположенного поблизости ГОКа компании LKAB. Компания Vattenfall будет обеспечивать поставки возобновляемой энергии от ГЭС и ветряных станций для электролизеров, на которых будут получать водород.



Запуск первой очереди предприятия в пилотном режиме запланирован на 2026 г. На этом этапе его производительность составит 1,3 млн т в год, а к 2030 г. она должна быть увеличена до 2,7 млн т в год.



Сейчас участники проекта строят опытную установку по получению восстановленного железа из водорода. Ее предполагается запустить в текущем году.



SSAB также сообщает, что в скором будущем начнет перевод своих заводов в Швеции на производство "безуглеродной" стали, в процессе производства которой не происходит выбросов углекислого газа, и намерена завершить его к 2026 г.



