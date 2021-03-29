Биткоин может вырасти в 2021 году до $400 тысяч. Но при одном условии

Стоимость первой криптовалюты поднимется после того, как 25 марта она установила локальный минимум в $50 тыс. и состоялось рекордное по объемам завершение обращения срочных опционных контрактов на бирже (экспирация). Такой прогноз озвучил стратег Bloomberg Майк Макглоун, пишет rbc.

Биткоин может вырасти в 2021 году до $400 тысяч. Но при одном условии
Фото: bits.media

Биткоин как защитный актив

Cтарший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун объяснил, в каком случае курс первой криптовалюты вырастет в 7 раз в ближайшие 9 месяцев. Он сравнил текущую ситуацию на рынке с событиями 2013-го и 2017 годов.

Макглоун отметил, что в скором времени инвесторы могут начать рассматривать первую криптовалюту как защитный актив для снижения финансовых рисков.

По состоянию на 27 марта в 15:55 по Киеву первая криптовалюта торговалась на уровне $54,2 тыс. Две недели назад она установила исторический максимум стоимости в $61,8 тыс.

Стоимость биткоина поднимается после рекордной экспирации опционов объемом в $6 млрд, которая состоялась 26 марта. Менеджер биржи криптодеривативов Deribit Луук Страйерс предположил, что после пятницы потенциального нисходящего давления больше не будет.

Капитализация актива превышает $1 трлн.

Ранее

  • Инвестдиректор Soros Fund Management Дон Фицпатрик заявила, что в результате пандемии и экономического кризиса игроки с Уолл-стрит начали воспринимать криптовалюту всерьез. По словам Фицпатрик, инвесторы проявили интерес к биткоину из-за опасений касательно обесценивания фиатных валют.
  • Глава MicroStrategy Майкл Сейлор, акции которой торгуются на Nasdaq, спрогнозировал рост курса биткоина до $5 млн в долгосрочной перспективе. По словам Сейлора, криптовалюта дает инвесторам «кричащий сигнал» на покупку, так как она решает «очевидную проблему» ненадежности денег, являясь «спроектированной термодинамически надежной» валютой.
  • 24 марта Илон Маск объявил о начале продажи автомобилей Tesla за биткоины. Пока такой способ оплаты доступен только для клиентов из США, в других странах он будет введен позднее в текущем году. Автопроизводитель не будет конвертировать в фиатную валюту биткоины, полученные в качестве оплаты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
Налоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за летоНалоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за лето
Apple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектомApple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектом
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
Увеличение прожиточного минимума планируется с 2022 года. Сначала на 14% — МинсоцполитикиУвеличение прожиточного минимума планируется с 2022 года. Сначала на 14% — Минсоцполитики
Блок рекламы


Похожие новости
В 2020 году мировой дефицит меди составил 560 тыс тоннВ 2020 году мировой дефицит меди составил 560 тыс тонн
Колумнист The New York Times продал скриншот своей колонки как NFT за $560 тысячКолумнист The New York Times продал скриншот своей колонки как NFT за $560 тысяч
Чикагская биржа опционов включает в листинг биткоин-фьючерсыЧикагская биржа опционов включает в листинг биткоин-фьючерсы
Укртранснафта в 2020 году увеличила чистую прибыль почти до 900 млн грн.Укртранснафта в 2020 году увеличила чистую прибыль почти до 900 млн грн.
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Курс биткоина превысил $57 тысяч. Твит Маска сделал своеКурс биткоина превысил $57 тысяч. Твит Маска сделал свое
Tesla теперь можно купить за биткоины. Маск объявил о начале продаж автомобилейTesla теперь можно купить за биткоины. Маск объявил о начале продаж автомобилей
Дорогой и неудобный. В Центробанке Норвегии рассказали, что думают о биткоинеДорогой и неудобный. В Центробанке Норвегии рассказали, что думают о биткоине
Австралийская Mineral Resources может ежегодно добывать до 100 млн т железной рудыАвстралийская Mineral Resources может ежегодно добывать до 100 млн т железной руды
В прошлом году номинальный ВВП сократился на 4% — ГосстатВ прошлом году номинальный ВВП сократился на 4% — Госстат
Последние новости
Подгружаем последние новости