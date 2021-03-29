Биткоин может вырасти в 2021 году до $400 тысяч. Но при одном условии

Стоимость первой криптовалюты поднимется после того, как 25 марта она установила локальный минимум в $50 тыс. и состоялось рекордное по объемам завершение обращения срочных опционных контрактов на бирже (экспирация). Такой прогноз озвучил стратег Bloomberg Майк Макглоун, пишет rbc.

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Биткоин как защитный актив

Cтарший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун объяснил, в каком случае курс первой криптовалюты вырастет в 7 раз в ближайшие 9 месяцев. Он сравнил текущую ситуацию на рынке с событиями 2013-го и 2017 годов.

Макглоун отметил, что в скором времени инвесторы могут начать рассматривать первую криптовалюту как защитный актив для снижения финансовых рисков.

По состоянию на 27 марта в 15:55 по Киеву первая криптовалюта торговалась на уровне $54,2 тыс. Две недели назад она установила исторический максимум стоимости в $61,8 тыс.

Стоимость биткоина поднимается после рекордной экспирации опционов объемом в $6 млрд, которая состоялась 26 марта. Менеджер биржи криптодеривативов Deribit Луук Страйерс предположил, что после пятницы потенциального нисходящего давления больше не будет.

Капитализация актива превышает $1 трлн.

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