Биткоин может вырасти в 2021 году до $400 тысяч. Но при одном условии
Стоимость первой криптовалюты поднимется после того, как 25 марта она установила локальный минимум в $50 тыс. и состоялось рекордное по объемам завершение обращения срочных опционных контрактов на бирже (экспирация). Такой прогноз озвучил стратег Bloomberg Майк Макглоун, пишет rbc.
Биткоин как защитный актив
Cтарший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун объяснил, в каком случае курс первой криптовалюты вырастет в 7 раз в ближайшие 9 месяцев. Он сравнил текущую ситуацию на рынке с событиями 2013-го и 2017 годов.
Макглоун отметил, что в скором времени инвесторы могут начать рассматривать первую криптовалюту как защитный актив для снижения финансовых рисков.
По состоянию на 27 марта в 15:55 по Киеву первая криптовалюта торговалась на уровне $54,2 тыс. Две недели назад она установила исторический максимум стоимости в $61,8 тыс.
Стоимость биткоина поднимается после рекордной экспирации опционов объемом в $6 млрд, которая состоялась 26 марта. Менеджер биржи криптодеривативов Deribit Луук Страйерс предположил, что после пятницы потенциального нисходящего давления больше не будет.
Капитализация актива превышает $1 трлн.
Ранее
- Инвестдиректор Soros Fund Management Дон Фицпатрик заявила, что в результате пандемии и экономического кризиса игроки с Уолл-стрит начали воспринимать криптовалюту всерьез. По словам Фицпатрик, инвесторы проявили интерес к биткоину из-за опасений касательно обесценивания фиатных валют.
- Глава MicroStrategy Майкл Сейлор, акции которой торгуются на Nasdaq, спрогнозировал рост курса биткоина до $5 млн в долгосрочной перспективе. По словам Сейлора, криптовалюта дает инвесторам «кричащий сигнал» на покупку, так как она решает «очевидную проблему» ненадежности денег, являясь «спроектированной термодинамически надежной» валютой.
- 24 марта Илон Маск объявил о начале продажи автомобилей Tesla за биткоины. Пока такой способ оплаты доступен только для клиентов из США, в других странах он будет введен позднее в текущем году. Автопроизводитель не будет конвертировать в фиатную валюту биткоины, полученные в качестве оплаты.