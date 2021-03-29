В 2020 году мировой дефицит меди составил 560 тыс тонн

По предварительным данным International Copper Study Group (ICSG), видимый дефицит на мировом рынке рафинированной меди составил по итогам 2020 года порядка 0,56 млн. тонн - на фоне сильного спроса со стороны КНР .



Общемировое производство рафинированной меди в течение 2020 года выросло в годовом сопоставлении на 1,5%, первичное при этом увеличилось на 2,8%, а вторичное (из лома) сократилось на 4,5%.



Рост объёмов видимого потребления рафинированной меди за 2020 год составил 2,2%. Вне Китая общемировые показатели сократились на 10%. В Японии, в частности, потребление было снижено на 15%, в ЕС - на 11%, в США - на 5%, в странах Азии (без учёта КНР) - примерно на 10%. В самом Китае видимое потребление рафинированной меди увеличилось на 13% в годовом соотношении, в том числе, импорт вырос на 38% до 1,2 млн. тонн.

