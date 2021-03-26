Одесский припортовый завод получил 1,19 млрд грн чистого убытка

В 2019 году ОПЗ сократил чистый убыток в 10,3 раз (на 677,9 млн грн) по сравнению с 2018 годом - до 72,56 млн грн.

Акционерное общество "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в 2020 году, по предварительным данным, получил чистый убыток в размере 1,19 млрд грн. Это в 16,5 раза (на 1,12 млрд грн) больше, чем в 2019 году.

Об этом свидетельствует обнародованная в системе раскрытия информации НКЦБФР повестка собранных акционеров завода 28 апреля 2021 года, передает “Интерфакс-Украина”.

Активы Одесского припортового завода в 2020 году увеличились на 0,7% - до 4,8 млрд грн, тогда как основные средства сократились на 4,2% - до 3,67 млрд грн.

В 2019 году ОПЗ сократил чистый убыток в 10,3 раз (на 677,9 млн грн) по сравнению с 2018 годом - до 72,56 млн грн.

Одесский припортовый завод является крупнейшим химическим предприятием Украины и входит в перечень предприятий большой приватизации. За год работы ОПЗ было произведено более 796 тыс. тонн карбамида и 90 тыс. тонн аммиака.

Напомним, в ноябре 2020 Кабинет министров назначил Николая Парсентьєва исполняющим обязанности главы правления-директора акционерного общества "Одесский припортовый завод".