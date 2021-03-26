На Кировоградщине ГФС обнаружила контрафактное топливо стоимостью свыше 30 млн грн

Оперативники изъяли более 857 тысяч литров дизельного топлива, 349 тысяч литров бензина.

На Кировоградщине ГФС обнаружила контрафактное топливо стоимостью свыше 30 млн грн

Сегодня, 26 марта, оперативники Главного управления Государственной фискальной службы в Кировоградской области провели обыски на территории одной из нефтебаз области в рамках операции "Акциз 2021". В ходе проверки правоохранители обнаружили более 1100 тонн нефтепродуктов без соответствующей маркировки общей стоимостью в 34 млн гривень, сообщает официальный сайт ГФС.

"Продолжаем борьбу с «теневой экономикой». Из-за существования нелегального бизнеса государственный бюджет недополучает средства, из которых финансируются зарплаты врачам, учителям, субсидии и тому подобное. Бизнес должен работать в интересах граждан Украины, укреплять экономическую безопасность государства, а не работать "по-черному", - отметил глава ГФС Вадим Мельник.

Во время обысков оперативники изъяли более 857 тысяч литров дизельного топлива, 349 тысяч литров бензина различных марок и более 138 тысяч литров растворителей. Документов, необходимых для изготовления и последующей реализации продукции, не обнаружили. Разрешение на проведение обысков на территории нефтебазы и АЗС, по их словам, дал суд.

Отмечается, что владелец нефтебазы планировал продажу контрафактного топлива через АЗС на территории области под видом сертифицированной продукции. Стоимость такого горючего значительно ниже среднерыночной вследствие неуплаты необходимых акцизов.

Правоохранителям удалось прекратить работу незаконной схемы. Сотрудники ГУ ГФС в Кировоградской области начали процедуру досудебного расследования.

Следственные действия по делу проводятся совместно с представителями Управления стратегических расследований в Кировоградской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины и областного управления СБУ.

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