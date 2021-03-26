Коронавирус не отпугнул. Все больше украинцев открывает собственный бизнес в Польше

За 2020 год количество украинцев, которые открыли свой бизнес в Польше выросло на 20%, несмотря на коронакризис. Об этом сообщает «Польское радио».

Фото: politinfo.com.ua

Как изменились цифры

По состоянию на конец 2020 года, в учреждении социального страхования в Польше было зарегистрировано 5900 украинских граждан, которые имеют свой бизнес.

В целом на конец прошлого года в Польше было зарегистрировано более 21 иностранцев, которые занимаются предпринимательством, что на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего среди них было предпринимателей из Украины.

Издание отмечает, что, несмотря на пандемию, также увеличилось количество предпринимателей из Беларуси. По статистике ZUS, белорусы в 2020 году стали второй группой иностранцев, которая зачастую регистрировала свою хозяйственную деятельность в Польше .

Направления бизнеса, интересующие украинцев

Среди сфер бизнеса, на которые украинцы обращали внимание в допандемийний период, были популярная HoRECA (гостиницы, рестораны, кафе), салоны красоты, торговля.

В 2020 году это преимущественно небольшое или крафтовое производство, широкий спектр консалтинга. Торговля осталась. Значительно возросла доля услуг в сфере креативной индустрии (СММ, IT, маркетинг и PR, видеопродакшн).

Напомним

По состоянию на конец 2020 году в Польше было зарегистрировано 725?000 официально работающих иностранцев. Это — на 36?000 больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55?000 больше, чем в феврале 2020 года.

При этом наибольшие группы иностранцев, застрахованных в ZUS — это граждане Украины (532?500), Беларуси (50600) и Грузии (12900).