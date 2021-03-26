Чикагская биржа опционов включает в листинг биткоин-фьючерсы

После двухлетнего перерыва биткоин-фьючерсы снова будут включены в листинг Чикагской биржи опционов (CBOE). Об этом заявил глава биржи Эд Тилли в телефонном интервью изданию bnnbloomberg.ca, пишет psm7.com.

Фото: leaprate.com

Цель биржи — создание единой торговой платформы

Биткоин-фьючерс как биржевой инструмент планируется добавить в листинг в связи с растущим спросом со стороны частных брокеров и институциональных инвесторов. Поэтому уже в ближайшем будущем на торговой площадке вновь будет предоставлена возможность осуществлять транзакции с фьючерсами на базе биткоина. «Мы по-прежнему заинтересованы в торговле биткоин-фьючерсами. Для нас представляет особый интерес создание единой торговой платформы», — подчеркнул глава биржи.

Кроме того, в данный момент сотрудниками биржи предпринимаются попытки получить разрешение на листинг такого торгового инструмента, как биткоин-ETF, сообщил Эд Тилли. С этой целью биржа начала сотрудничество с крупной инвестиционной компанией VanEck. В скором времени заявка будет направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В прошлом году SEC отклонили несколько ходатайств относительно запуска биткоин-ETF.

Напомним

11 декабря 2017 года Чикагская биржа опционов стала первой, которая допустила биткоин-фьючерсы к обращению на своей торговой платформе. 19 июня 2019 года в условиях затяжного нисходящего тренда и усилившейся конкуренции со CME площадка исключила этот торговый инструмент из своего листинга.