Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин

Стоимость металла с начала года увеличилась на 131%.

Иридий, один из самых редких металлов на Земле, с начала года подорожал на 131%.

Как сообщает Bloomberg, это гораздо больше, чем биткоин, стоимость которого с января увеличилась на 85%.

Стоимость металла, который используется в свечах зажигания и электронных дисплеях, растет на фоне перебоев с поставками и увеличения спроса. Сейчас иридий стоит в три раза дороже золота - 6000 долларов за унцию.

Из-за резкого подорожания иридий стал привлекательным активом для инвесторов, но купить его не так просто. Металл не торгуется на бирже или через биржевые фонды, поэтому мелкие инвесторы вынуждены довольствоваться слитками, которые можно приобрести у небольшого количества дилеров и нескольких крупных инвесторов, работающих напрямую с производителями.

Вместе с иридием вырос спрос и на другие редкие платиновые металлы. Палладий торгуется чуть ниже своей максимальной стоимости, родий на этой неделе установил рекорд стоимости - 29,8 тыс. долларов за унцию, а рутений находится на 13-летних максимумах.

Иридий - тяжелый металл, который добывается в нескольких странах мира, в частности в ЮАР и РоSSии. Сырьем для получения иридия служат концентраты металлов группы платины.