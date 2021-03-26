Угольные электростанции Германии планируют перейти на сжигание биомассы

Операторы угольных электростанций планируют перейти на сжигание биомассы вместо угля в недалеком будущем. Они видят в этом важный вклад в защиту климата и стабилизацию всей системы выработки электроэнергии. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на экспертное заключение консалтинговой фирмы Enervis.



Модернизация угольных электростанций на использование биомассы может "не только внести существенный вклад в быстрое сокращение выбросов CO2, но и послужить для поддержания надежной работы системы, которая уже располагает полной инфраструктурой", - говорится в отчете, который был заказан немецкими операторами электростанций EnBW, Enviva и Onyx Germany.



Модернизация технически осуществима и практикуется на международном уровне, продолжают эксперты Enervis. Единственная альтернатива - строительство новых электростанций. Аргумент затрагивает основную проблему отказа от угля, которая состоит в бесперебойных поставках энергии независимо от погодных условий или времени суток.



В связи с отказом от угля возникает нехватка надежной мощности электростанции, которая всегда должна быть доступна, когда не дует ветер и не светит солнце. В случае отсутствия такой энергии могут помочь аккумуляторы, собирающие и распределяющие электричество в зависимости от потребностей потребителей. Однако на данный момент такие технологии весьма дорогостоящи и неэффективны.



Последним примером такого решения стало возведение дочерней компанией Tesla большой аккумуляторной батареи в Техасе после того, как штат пережил проблемы с энергоснабжением после снежной бури в феврале.



В Украине также идет строительство "огромной батарейки", при участии американских и канадских компаний. По словам Директора по коммуникациям в System Capital Management Натальи Емченко, ДТЭК построит в Украине первый накопитель энергии в Запорожской области, а запустит его в эксплуатацию уже в мае.



