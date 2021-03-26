Оператор ГТС за год заработал 28 млрд грн

Оператор ГТС за год заработал 28 млрд грн

Выручка Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) за 2020 год составила 62,7 млрд грн. Чистая прибыль -28,4 млрд грн без учета дебеторской задолженности участников газового рынка Украины за небалансы. Об этом говорится в предварительном годовом отчете Оператора ГТС за 2020 год, который есть в распоряжении БизнесЦензор.

Согласно отчету в 2020 году ОГТСУ транспортировала 55,9 млрд кубов роSSийского газа в Европу, что на 38% меньше, чем в 2019 году.

Импорт из ЕС составил 15,9 млрд кубов газа, что на 12% больше, чем в 2019 году. Объемы импорт заходили из Словакии -10,2 млрд кубов, из Венгрии – 4,2 млрд кубов и из Польши – 1,5 млрд кубов.

Потребление газа в Украине за 2020 год составило 28,3 млрд кубов. Кроме того, 2 млрд кубов газа были отнесены на производственно-технологические потери.

Объем собственной добычи в 2020 году составил 19,7 млрд кубов газа. 04, млрд кубов составил экспорт в ЕС.

Структура дохода ОГТСУ в 2020 году большей частью состоит из платы за транзит. Из 62,7 млрд грн выручки, 44,9 млрд грн составила плата за транзит газа из РФ в ЕС.

При этом показатель EBITDA за 2020 год составил 39,7 млрд грн.

По результатам года долги участников рынка за негативные небалансы составили 1,6 млрд грн. При этом, 85% долга припадает на операторов газораспределительных систем (оператором ГРС).

Крупнейшие неплательщики: Донецкоблгаз, Луганскгаз и Тернопольгоргаз.

Напомним, согласно договору покупки/продажи ГТС от 2019 года между Укртрансгазом (входит в Группу Нафтогаз) и "Магистральными газопроводами Украины" (МГУ, владеет ОГТСУ) вся прибыль ОГТСУ за исключением налогов будет перечисляться Укртрансгазу ближайшие 15 лет.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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