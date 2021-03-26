В Украине проверят компании, вне аукциона получившие спецразрешения на добычу полезных ископаемых

В Украине проверят компании, вне аукциона получившие спецразрешения на добычу полезных ископаемых

Премьер-министру Денису Шмыгалю рекомендуется поручить Госслужбе геологии и недр провести внеплановые проверки компаний, которые вне аукциона получили спецразрешения на добычу полезных ископаемых.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства, соответствующий указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О состоянии дел в сфере недропользования" Владимир Зеленский подписал 25 марта.

В частности, главе правительства рекомендовано дать поручение Государственной службе геологии и недр Украины обеспечить проведение в 2021 году в установленном порядке внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования в сфере геологического изучения и рационального использования недр, которые:

а) вне аукциона получили специальные разрешения на пользование недрами по результатам апробации запасов полезных ископаемых без специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки;

б) не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу;

в) не начали добычу полезных ископаемых в течение двух лет после утверждения балансовых запасов углеводородов при наличии специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей;

г) не начали добычу полезных ископаемых в течение десяти лет после получения специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей.

Кроме того, главе правительства рекомендуется ежеквартально осуществлять совместно с правоохранительными органами обработку информации областных государственных администраций и органов местного самоуправления о незаконной добыче полезных ископаемых в пределах соответствующих административно-территориальных единиц.

Также, согласно указу, Госслужба по вопросам геологии и недр должна принять в соответствии с законодательством меры по аннулированию специальных разрешений на пользование недрами, выданных Институту ядерных исследований РоSSийской академии наук.

МинПром по материалам Укринформ

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