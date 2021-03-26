АМКУ попросил заправки снизить цены на бензин и газ

Европейские котировки на топливо падают с 12 марта.

Антимонопольный комитет Украины на заседании 25 марта рекомендовал основным АЗС уменьшить розничные цены на автогаз, бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Комитет посчитал, что в январе-марте бензин А-95 в Украине в среднем подорожал на 12,5%, дизель - на 12,9%, автогаз - на 21,2%.

С 12 марта европейские котировки на дизтопливо и бензин начали снижаться, но цены на украинских заправках продолжали увеличиваться.

"Поскольку котировки на европейских биржах и уровень закупочных цен являются одними из факторов, влияющих на формирование розничных цен на высокооктановые бензины, дизельное топливо и СУГ на территории Украины, их снижение должно обеспечить снижение закупочных цен на нефтепродукты на территории Украины, а следовательно, является основанием для изменения розничных цен", - говорится в сообщении АМКУ.

Исходя из этого, комитет предоставил основным участникам рынка две рекомендации:

воздержаться от неконкурентных действий;

установить розничные цены на уровне, который отвечал бы объективной ситуации на рынке.

Рекомендации получили заправки WOG, OKKO, "Укрнафта", AMIK, Shell, SOCAR, UPG, БРСМ, Avantage-7.

По состоянию на 25 марта, по данным Консалтинговой группы А-95, средняя стоимость бензина А-95 составляет 29,04 грн за литр, бензина А-95 - 28,03 грн, дизеля - 28,26 грн, автомобильного газа - 15,82 грн. В начале года они стоили примерно на 4 гривны меньше.