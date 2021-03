Бывшей замглавы правления ПриватБанка назначили залог 50 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога для бывшей замглавы правления, бывшего директора казначейства ПриватБанка Людмилы Шмальченко. Она подозревается в причастности к выведению 8,2 млрд гривен из банка перед национализацией.

Судебное заседание было публичным и транслировалось на Youtube-канале ВАКС.

Сумма залога, который нужно внести в течение пяти дней, составляет 50 млн гривен.

По данным следствия, в декабре 2016 года, за считанные дни до национализации ПриватБанка, его менеджмент вывел из банка 8,2 млрд гривен путем списания обязательств компаний-нерезидентов Louis Dreyfus Co Suisse SA и Quadra Commodities SA перед латвийским AS Privatbank, заменив должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанком компанию Claresholm Marketing Ltd (Британские Виргинские острова).

Шмальченко инкриминируют сокрытие преступления и устранение препятствий для его совершения. В частности, ей вменяют в вину подделку протокола Кредитного комитета ПриватБанка задним числом.

Подозреваемыми в этом деле, кроме Шмальченко, является также бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и бывшая начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства Надежда Конопкина.

Конопкиной накануне назначили залог в размере 2,74 млн гривен, Дубилет, вероятно, находится за границей.

Напомним, что подозрение в выведении 8,2 млрд гривен из Приватбанка Дубилету, Шмальченко и Конопкиной выдвинули 15 марта.

22 февраля 2020 года бывшему главе правления ПриватБанка Александру Дубилету, его заместителю Владимиру Яценко и бывшей первому заместителю главы правления СК "Ингосстрах" Елене Бичихиной объявили подозрение по ч.5 ст.191 (присвоение имущества) по делу о выведении 136 млн гривен из ПриватБанка перед национализацией. Тогда банк принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Яценко даже арестовали по решению суда, но он сразу вышел на свободу под залог 52 млн гривен.