Apple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектом
Компания GlobalData провела исследование, результаты которого показали, что за последние пять лет Apple приобрела наибольшее количество компаний, работающих над искусственным интеллектом. По этому показателю техногигант из Купертино обошёл Accenture, Google, Microsoft и Facebook.
macrumors.com
В течение нескольких последних лет Apple купила такие компании, как Emotient, Turi, Glimpse, RealFace, Shazam, SensoMotoric, Silk Labs, Drive.ai, Laserlike, SpectralEdge, Voysis, XNOR.ai и многие другие. Целью этих приобретений является совершенствование возможностей ИИ и машинного обучения продуктов Apple. Компания не разглашает все свои приобретения, поэтому вполне возможно, что калифорнийскому техногиганту принадлежит гораздо больше компаний, работающих с ИИ.
macrumors.com
GlobalData сообщает, что в период с 2016 по 2020 годы Apple, Google, Facebook и Microsoft в совокупности приобрели 60 компаний, занимающихся ИИ. Из них 25 приходится на долю Apple. Глава компании Тим Кук (Tim Cook) говорит, что Apple не боится рассматривать любые приобретения, однако основное внимание уделяет перспективным стартапам.
Большинство приобретений Apple в сфере ИИ направлены на совершенствование голосового помощника Siri. Компания приобрела Inductiv, чтобы улучшить обработку данных голосовым помощником, а наработки Voysis помогли Siri улучшить понимание живой человеческой речи. Многие приобретения нацелены на будущие продукты компании в сфере искусственного интеллекта.
GlobalData также сообщает, что Apple, Accenture, Google, Microsoft и Facebook за 2020 год наняли более 14 тысяч сотрудников, специализирующихся на искусственном интеллекте и технологиях машинного обучения.