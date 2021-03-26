Как сообщает агентство Platts, высокие цены на железную руду сохранятся во втором квартале, чему будет способствовать рост производства стали и сокращение запасов стали, согласно последнему прогнозу S&P Global Platts Iron Ore & Steel Outlook.



Около 61% участников заявили, что цены на железную руду во втором квартале будут составлять более 140–160 долл. за тонну CFR, а 17% считают, что цены на железную руду будут выше на уровне 160–180 долл. за тонну. Согласно исследованиям, проведенным Platts, большинство 65% ожидают, что потребности в железной руде будут выше, чем в первом квартале, а 22% полагают, что они будут ниже.



С начала 2021 года по 23 марта цены тест Platts 62% Fe IODEX в среднем составляли 167 долл. за тонну.



Интересно, что 61% респондентов считают, что производство стали увеличится во втором квартале. По данным Национального бюро статистики, это несмотря на рост почти на 13% в годовом исчислении по сравнению с январем-февралем до 175 млн тонн.



Но рост производства нерафинированной стали будет компенсирован сокращением запасов, согласно прогнозу, при этом 91% участников ожидают, что запасы стали снизятся.



Platts Analytics ожидает, что спрос на сталь будет хорошо поддерживаться в первой половине этого года, а затем снизится во второй половине, поскольку меры ужесточения политики начинают действовать. Сокращение производства стали, вероятно, произойдет во втором полугодии из-за более слабого спроса по сравнению с первым полугодием.



Правительство Китая разрешило возобновить импорт лома черных металлов в начале этого года, и 92% респондентов считают, что в результате импорт в этом году вырастет. Но мнения о том, снизит ли рост использования лома спрос на железную руду, разделились. Около 40% думали, что отходы окажут влияние, 30% думали, что нет, а еще 30% не были уверены.



Мнения также были неоднозначными относительно разницы между эталонными рудами с Fe 62% и материалами с более высоким и низким содержанием железа - с прогнозом примерно половина на половину.



