Высокие цены на железную руду сохранятся во втором квартале

Высокие цены на железную руду сохранятся во втором квартале

Как сообщает агентство Platts, высокие цены на железную руду сохранятся во втором квартале, чему будет способствовать рост производства стали и сокращение запасов стали, согласно последнему прогнозу S&P Global Platts Iron Ore & Steel Outlook.

Около 61% участников заявили, что цены на железную руду во втором квартале будут составлять более 140–160 долл. за тонну CFR, а 17% считают, что цены на железную руду будут выше на уровне 160–180 долл. за тонну. Согласно исследованиям, проведенным Platts, большинство 65% ожидают, что потребности в железной руде будут выше, чем в первом квартале, а 22% полагают, что они будут ниже.

С начала 2021 года по 23 марта цены тест Platts 62% Fe IODEX в среднем составляли 167 долл. за тонну.

Интересно, что 61% респондентов считают, что производство стали увеличится во втором квартале. По данным Национального бюро статистики, это несмотря на рост почти на 13% в годовом исчислении по сравнению с январем-февралем до 175 млн тонн.

Но рост производства нерафинированной стали будет компенсирован сокращением запасов, согласно прогнозу, при этом 91% участников ожидают, что запасы стали снизятся.

Platts Analytics ожидает, что спрос на сталь будет хорошо поддерживаться в первой половине этого года, а затем снизится во второй половине, поскольку меры ужесточения политики начинают действовать. Сокращение производства стали, вероятно, произойдет во втором полугодии из-за более слабого спроса по сравнению с первым полугодием.

Правительство Китая разрешило возобновить импорт лома черных металлов в начале этого года, и 92% респондентов считают, что в результате импорт в этом году вырастет. Но мнения о том, снизит ли рост использования лома спрос на железную руду, разделились. Около 40% думали, что отходы окажут влияние, 30% думали, что нет, а еще 30% не были уверены.

Мнения также были неоднозначными относительно разницы между эталонными рудами с Fe 62% и материалами с более высоким и низким содержанием железа - с прогнозом примерно половина на половину.

МинПром по материалам МеталлТорг

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