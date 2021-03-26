Американские металлурги просят отменить как можно скорее пошлины Трампа на сталь

Американские металлурги просят отменить как можно скорее пошлины Трампа на сталь

Как сообщает агентство Bloomberg, большая группа американских бизнес-ассоциаций, состоящая из 37 групп, от Американского института нефти до Ассоциации индустрии моды США, обратилась 24 марта с просьбой к президенту Джо Байдену отменить "как можно скорее" пошлины, которые Дональд Трамп оправдывал соображениями национальной безопасности.

Пошлины Д.Трампа были введены в 2018 г. В целом, по данным ассоциаций, тарифы нанесли ущерб гораздо большему количеству рабочих мест и компаний в отраслях, использующих сталь, а также малому бизнесу и потребителям, чем они защитили производство стали и алюминия.

Но есть и организации, которые выступают за сохранение пошлин. Так, Институт экономической политики призвал администрацию продолжить действие пошлин.
Конкурирующие кампании указывают на давление, которому подвергнется администрация Байдена, когда она пересмотрит тарифы на миллиарды долларов, доставшиеся в наследство от Трампа.

Министр торговли Джина Раймондо заявила ранее в этом месяце, что данные показывают, что тарифы "были эффективными", и оставляют открытой возможность их сохранения после того, как администрация Байдена завершит процесс проверки.

Преимущества пошлин остаются неясными. Большинство конечных пользователей - от Caterpillar Inc. и Whirlpool Corp. до Harley Davidson Inc. и Molson Coors Beverage Co - жаловались на то, что тарифы увеличивают их затраты на сырье, сокращая прибыль.

Крупные американские сталелитейные компании заявляют, что пошлины защитили их от иностранного импорта, который, как правило, снижает цены. Хотя прямо сейчас отрасль намеренно ограничивает производство, чтобы удерживать внутренние цены на сталь на рекордном уровне, что может привести к тому, что конечные пользователи будут покупать импортные товары из-за рубежа для удовлетворения своих потребностей.

МинПром по материалам МеталлТорг

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