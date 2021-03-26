Канадская Matalco наладит выпуск в США алюминиевых полуфабрикатов

Канадская компания Matalco, относящаяся к группе компаний Giampaolo, намерена построить в штате Кентукки завод по производству алюминиевых полуфабрикатов.



Предприятие мощностью около 127 тыс. т в год на первом этапе будет выпускать слябы под прокатку. В дальнейшем планируется освоить производство заготовки для получения алюминиевой катанки и полуфабрикаты под экструдированный профиль. Его ввод в строй ожидается во втором квартале 2022 г.



Новый завод станет шестым у компании, которая в настоящее время выпускает полуфабрикаты для производства алюминиевого проката и экструзий на пяти предприятиях в США . Последнее из них, в штате Висконсин, было введено в строй в конце 2020 г. Их совокупная производительность составляет более 550 тыс. т в год.



