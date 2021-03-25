На Прикарпатье разоблачили хищения нефти на 2 млн гривень

Махинацию организовали должностные лица регионального предприятия топливно-энергетической сферы и несколько частных структур.

На Прикарпатье разоблачили хищения нефти на 2 млн гривень
Фото: npu.gov.ua

На Прикарпатье полиция разоблачила участников преступной группировки в хищении нефти под видом технологических услуг на 2 млн гривень.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Среди участников махинации - должностные лица регионального предприятия топливно-энергетической сферы и несколько частных структур.

"Участники группировки занимались хищением горюче-смазочных материалов, в том числе и нефти. Маскировали свои преступные действия под видом оказания официальных технологических услуг по очистке емкостей и вывозу отходов. Вместо этого спецтранспортом вывозили сырье - нефть. Похищенное злоумышленники сбывали через подконтрольные сети АЗС в обход каких бы то ни было налоговых платежей", - рассказали в полиции.

При участии спецподразделения КОРД полицейские провели более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, на предприятиях и в транспортных средствах. В результате изъяли документы, подтверждающие противоправный сбыт похищенного продукции, "черновые" записи и журналы, более 900 тонн сырья, 100 бочек с нефтепродуктами емкостью по 180 л каждая, оборудование для перекачки нефтепродуктов, грузовые автомобили с заполненными сырьем цистернами объемом более 70 тонн.

Фото: npu.gov.ua

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество и назначении соответствующих экспертиз. После проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий ключевым фигурантам будет сообщено о подозрении.

Досудебное расследование проводится по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Фото: npu.gov.ua

По предварительным подсчетам, сумма ущерба государству, причиненного действиями участников группировки, достигает 2 млн гривень.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в июне прошлого года выяснилось, что в Сумской области из нефтопровода украли топлива на 60 млн гривень.

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