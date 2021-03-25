Уровень занятости населения в конце 2020 года составил 55,3% — Госстат

Количество безработных в четвертом квартале 2020 года составило 1,8 млн человек. Одновременно уровень занятого населения в возрасте 15?70 лет всего был равен 15,7 млн человек. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Фото: dut.edu.ua

Ключевые цифры

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15 лет в целом — 55,3%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15?70 лет составлял по 10,1%. По сравнению с третьим кварталом эта цифра увеличилась на 0,6 п. п. — с 9,5%.