От телевизоров до медикаментов: сегодня на фондовый рынок выходят сразу 7 компаний

25 марта на американских фондовых биржах NASDAQ и NYSE состоятся 7 IPO. У инвесторов появится возможность приобрести акции биотехнологических компаний, производителя бюджетных телевизоров и очередного IT-стартапа.

От телевизоров до медикаментов: сегодня на фондовый рынок выходят сразу 7 компаний

Olink Holding

Компания предоставляет платформу для протеомного анализа для биомедицинских исследований. Капитализация Olink Holding оценивается в более чем $ 2 млрд. В ходе IPO будет размещено 17,6 млн акций по цене в $ 17.

В прошлом году доход компании составил $ 37 млн, что на 17% больше, чем годом ранее. В то же время компания убыточна, ее потери в прошлом году составили $ 7 млн.

LAVA Therapeutics

Биотехнологическая компания из Нидерландов, которая разрабатывает методы лечения рака с помощью гамма-дельта Т-клеток.

Капитализация LAVA Therapeutics составляет $ 405 млн. Разместить планируется 6,7 млн акций по цене в $ 15. Объем размещения превышает $ 100 млн.

Технологии компании находятся на стадии разработки, поэтому в прошлом году она осуществила продаж лишь на $ 3 млн. Убытки LAVA Therapeutics составляли $ 14 млн.

Alignment Healthcare

Основное направление деятельности компании — предоставление пожилым людям планов Medicare Advantage (один из видов медицинского страхования).

Капитализация Alignment Healthcare достигает почти $ 3,4 млрд. Во время IPO будет размещено 27,2 акций, по цене в $ 18.

В 2020 году компания осуществила продаж на $ 959 млн, что на 27% больше, чем годом ранее. Несмотря на это Alignment Healthcare остается убыточной, прошлогодние потери составили $ 23 млн.

Vizio

Бюджетный производитель смарт-телевизоров и саундбаров. Создана компания была в 2002 году, ее штат состоит из 527 человек. Капитализация оценивается в $ 4,5 млрд. При выходе на биржу будет размещено 15,1 млн акций по цене $ 22.

Прошлогодний доход компании превысил $ 2 млрд, что на 11% больше, чем годом ранее. Прибыли составляют $ 102 млн.

Cricut

Создает умные машины, которые используются для изготовления различных предметов и хендмейд-изделий.

Во время IPO будет размещено 15,3 млн акций по цене $ 20. Капитализация компании составляет $ 4,45 млрд.

В 2020 году доход Cricut вырос на 133% и достиг $ 332 млн. При этом прибыль составила $ 155 млн.

SEMrush Holdings

Предоставляет платформу для управления цифровым маркетингом. Капитализация компании составляет $ 2 млрд. На фондовом рынке планируется разместить 10 млн акций, цена размещения — $ 14.

Прошлогодний доход вырос на 36% и достиг $ 95 млн. Несмотря на это SEMrush понесла убытки, которые составили $ 7 млн.

Diversey Holdings

Поставляет чистящие и гигиенические средства. Капитализация составляет $ 4,57. Во время IPO должно быть размещено 46,1 млн акций по цене размещения $ 15.

В 2020 году доход Diversey Holdings снизился на 3% и составил чуть более $ 1 млрд. При этом убытки достигли $ 39 млн.

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