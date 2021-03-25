Крупные инвесторы в Украину получат крупные льготы

Крупные инвесторы в Украину получат крупные льготы

Президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматривающие предоставление льгот в рамках специального режима для инвесторов, вложивших от 20 млн евро.

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом о внесении изменений в Таможенный кодекс (№1294-IX) до 2035 года от ввозной пошлины освобождается оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

"Указанные налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее чем за три года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не происходят из государства-оккупанта, либо государства-агрессора, либо с оккупированной территории Украины", – отмечается в сообщении.

При этом перечень и объемы ввоза таких товаров будет утверждать Кабмин вместе с заключением специального инвестиционного договора.

Вторым подписанным президентом законом о внесении изменений в Налоговый кодекс (№1293-IX) до 2035 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину оборудования и комплектующих к нему для реализации инвестпроекта со значительными инвестициями.

Также освобождаются от налогообложения налогом на прибыль предприятий инвесторы, которые являются стороной специального инвестиционного договора, заключенного в рамках закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Освобождение от налога на прибыль предусмотрено после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционного проекта в течение пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора. Обязательным условием применения освобождения от налогообложения является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальному инвестдоговору.

Кроме того, закон позволяет органам местного самоуправления до 2035 года устанавливать льготные ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога проекты со значительными инвестициями.

Общая сумма высвобожденных от налогообложения средств будет учитываться в составе совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

"Реализация этих законов будет способствовать привлечению в Украину стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности страны, а также росту конкурентоспособности украинской экономики благодаря внедрению государственной поддержки крупных инвестиционных проектов, в частности путем предоставления налоговых стимулов", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанные законы 2 марта.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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