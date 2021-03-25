В целом шахтерам задолжали свыше 1 млрд грн зарплаты

Общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по зарплате с начислениями за 2015-2020 годы составляет 1 186,5 млн грн. Об этом сообщило Минэнерго в ответ на запрос "Радио Свобода".



"Общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате с начислениями за 2015-2020 годы составляет 1 186,5 млн грн, в том числе за два месяца 2021 782,3 млн грн", - отметили в ведомстве.



За 2 месяца 2021 года государственными угледобывающими предприятиями начислено 1 308,3 млн грн заработной платы с начислениями.



При этом, по состоянию на 22 марта 2021 года на выплату зарплаты направлено 526 млн грн, что составляет 40,2% от начисленной заработной платы.



"Финансовое состояние государственных угледобывающих предприятий не позволяет обеспечить выплату текущей зарплаты и погашения задолженности по ней", - подчеркнули в Минэнерго.



В министерстве добавили, что для погашения задолженности обратились к премьеру Денису Шмыгалю и Минфину с просьбой внести изменения в помесячной росписи ассигнований общего фонда госбюджета-2021.



Ранее сообщалось, что руководство Минэнерго подписало ряд приказов, которые обеспечивают стабильное финансирование работы энергосектора, в частности относительно выплат зарплаты работникам угледобывающих предприятий.



