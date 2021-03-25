Китай решил отменить сборы за строительство портов

Китай планирует отменить сборы за строительство портов и еще больше сократить отчисления в фонд развития гражданской авиации, чтобы снизить нагрузку на предприятия и улучшить деловую среду, сообщило Министерство финансов КНР.



Сборы за строительство портов должны быть отменены с 1 января 2021 года, говорится в сообщении министерства.



А взносы авиакомпаний в фонд развития гражданской авиации будут снижены еще на 20% с 1 апреля 2021 года, в дополнение к мерам по 50-процентному снижению, которые были осуществлены ранее, отмечается в документе.



