Китай решил отменить сборы за строительство портов

Китай решил отменить сборы за строительство портов

Китай планирует отменить сборы за строительство портов и еще больше сократить отчисления в фонд развития гражданской авиации, чтобы снизить нагрузку на предприятия и улучшить деловую среду, сообщило Министерство финансов КНР.

Сборы за строительство портов должны быть отменены с 1 января 2021 года, говорится в сообщении министерства.

А взносы авиакомпаний в фонд развития гражданской авиации будут снижены еще на 20% с 1 апреля 2021 года, в дополнение к мерам по 50-процентному снижению, которые были осуществлены ранее, отмечается в документе.

МинПром по материалам Металлургпром

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