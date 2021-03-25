Газпром заявил об убытках свыше 9 млрд долл. за год

Газпром заявил об убытках свыше 9 млрд долл. за год

Головная компания ПАО "Газпром" получила в 2020 году убыток по роSSийским стандартам (РСБУ) в 706,93 млрд рублей (9,3 млрд долл.). Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность компании, передает Интерфакс.

Последний раз убыток по итогам полного года головная компания получала в 1998 году.

Также "Газпром" пересчитал финансовый результат за 2019 год – по новой отчетности прибыль 2019 года составила 733,99 млрд рублей после 651,12 млрд рублей в первоначальной отчетности 2019 года.

Как сообщалось, по данным Федеральной таможенной службы РоSSии, доходы "Газпрома" от экспорта природного газа в 2020 году снизились на 39,6% в сопоставлении с 2019 годом и составили 25,25 млрд долл. При этом физический объем экспорта газа за отчетный период упал на 9,7%, – до 199,2 млрд кубометров.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
Кабмин назначил сына Роднянского членом набсовета ОщадбанкаКабмин назначил сына Роднянского членом набсовета Ощадбанка
В Украине появится экономический паспорт. Что это значитВ Украине появится экономический паспорт. Что это значит
Блок рекламы


Похожие новости
Суд назначил залог подозреваемой по делу о выводе из ПриватБанка 8 млрд грнСуд назначил залог подозреваемой по делу о выводе из ПриватБанка 8 млрд грн
На вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС потратят 1,36 млрд грнНа вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС потратят 1,36 млрд грн
МВФ хочет потратить 650 млрд долл. на выход мировой экономики из рецессииМВФ хочет потратить 650 млрд долл. на выход мировой экономики из рецессии
Металлургии должны инвестировать 144 млрд. евро до 2050 года для выполнения European Green Deal – EuroferМеталлургии должны инвестировать 144 млрд. евро до 2050 года для выполнения European Green Deal – Eurofer
За 2 месяца 2021 года товарооборот Украины составил 17,6 млрд долл.За 2 месяца 2021 года товарооборот Украины составил 17,6 млрд долл.
Украина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГУкраина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГ
Мировому рынку нержавеющей стали предрекают рост объемов до 163 млрд долл.Мировому рынку нержавеющей стали предрекают рост объемов до 163 млрд долл.
Канадская Ivanhoe Mines привлечет еще 575 млн долл. для медного рудника в КонгоКанадская Ivanhoe Mines привлечет еще 575 млн долл. для медного рудника в Конго
Нафтогаз отбился от доуплаты в бюджет 72 млрд грнНафтогаз отбился от доуплаты в бюджет 72 млрд грн
"Нафтогаз" отстаивает в суде право Коболева на премию в размере 8 млн долларов"Нафтогаз" отстаивает в суде право Коболева на премию в размере 8 млн долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости