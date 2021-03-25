Суд назначил залог подозреваемой по делу о выводе из ПриватБанка 8 млрд грн

Бывшая сотрудница ПриватБанка должна внести залог 2,74 млн гривен.

Суд назначил залог подозреваемой по делу о выводе из ПриватБанка 8 млрд грн
Фото: Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога для бывшей работницы ПриватБанка Надежды Конопкиной, подозреваемой в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из банка перед национализацией.

Судебное заседание было публичным и транслировалось на Youtube-канале ВАКС.

Сумма залога, который нужно внести в течение пяти дней, составляет 2,744 млн гривен.

До 25 мая на нее также возложили дополнительные обязательства, среди которых - запрет выезжать за пределы Днепропетровской области без разрешения и запрет на контакты с другими подозреваемыми по делу.

Конопкину подозревают в пособничестве при растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере и в сговоре (ч. 2 ст. 27, ч. 5. ст. 191 УК).

"Занимая с марта 2004 года должность начальника департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО "КБ ПриватБанк" и находясь в подчинении заместителя главы правления, директора казначейства [Людмилы] Шмальченко, а также непосредственно главы ПриватБанка [Александра] Дубилета... вступила в преступный сговор со Шмальченко и главой правления Дубилетом и другими неустановленными в настоящее время лицами и не позднее 16 декабря 2016 года решила реализовать преступный план по растрате денежных средств банка в особо крупном размере путем незаконного списания обязательства компаний-нерезидентов Louis Dreyfus Co Suisse SA и Quadra Commodities SA перед AS Privatbank (Латвия) за счет средств банка, размещенных на корреспондентских счетах AS Privatbank, открытых в декабре 2013 года, а также организовала незаконную и документально не обоснованную замену должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанком компанию Claresholm Marketing Ltd (Британские Виргинские острова)", - зачитал подозрение прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Объективная сторона преступления Конопкиной сводится к отправке писем за подписью Дубилета на адрес AS Privatbank с просьбой погасить задолженность Louis Dreyfus Co Suisse и Quadra Commodities с корреспондентского счета украинского ПриватБанка.

Сумма погашения, указанного в письмах, составила 314,9 млн долларов, или 8,28 млрд гривен по состоянию на декабрь 2016 года.

Напомним, что подозрение в выводе 8,2 млрд гривен из Приватбанка Дубилету, Шмальченко и Конопкиной выдвинули 15 марта.

Кроме того, 22 февраля 2020 года бывшему главе правления ПриватБанка Александру Дубилету, его заместителю Владимиру Яценко и бывшей первой заместительнице главы правления СК "Ингосстрах" Елене Бычихиной объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) по делу о выводе 136 млн гривен из ПриватБанка перед национализацией. Тогда банк принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
Кабмин назначил сына Роднянского членом набсовета ОщадбанкаКабмин назначил сына Роднянского членом набсовета Ощадбанка
В Украине появится экономический паспорт. Что это значитВ Украине появится экономический паспорт. Что это значит
Блок рекламы


Похожие новости
На вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС потратят 1,36 млрд грнНа вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС потратят 1,36 млрд грн
МВФ хочет потратить 650 млрд долл. на выход мировой экономики из рецессииМВФ хочет потратить 650 млрд долл. на выход мировой экономики из рецессии
Металлургии должны инвестировать 144 млрд. евро до 2050 года для выполнения European Green Deal – EuroferМеталлургии должны инвестировать 144 млрд. евро до 2050 года для выполнения European Green Deal – Eurofer
За 2 месяца 2021 года товарооборот Украины составил 17,6 млрд долл.За 2 месяца 2021 года товарооборот Украины составил 17,6 млрд долл.
Украина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГУкраина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГ
Мировому рынку нержавеющей стали предрекают рост объемов до 163 млрд долл.Мировому рынку нержавеющей стали предрекают рост объемов до 163 млрд долл.
Нафтогаз отбился от доуплаты в бюджет 72 млрд грнНафтогаз отбился от доуплаты в бюджет 72 млрд грн
Кабмин назначил сына Роднянского членом набсовета ОщадбанкаКабмин назначил сына Роднянского членом набсовета Ощадбанка
В деле Glusco назначили ряд эскпертизВ деле Glusco назначили ряд эскпертиз
Местным бюджетам пообещали 1,5 млрд грн от акциза на топливоМестным бюджетам пообещали 1,5 млрд грн от акциза на топливо
Последние новости
Подгружаем последние новости