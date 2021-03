Суд назначил залог подозреваемой по делу о выводе из ПриватБанка 8 млрд грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога для бывшей работницы ПриватБанка Надежды Конопкиной, подозреваемой в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из банка перед национализацией.

Судебное заседание было публичным и транслировалось на Youtube-канале ВАКС.

Сумма залога, который нужно внести в течение пяти дней, составляет 2,744 млн гривен.

До 25 мая на нее также возложили дополнительные обязательства, среди которых - запрет выезжать за пределы Днепропетровской области без разрешения и запрет на контакты с другими подозреваемыми по делу.

Конопкину подозревают в пособничестве при растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере и в сговоре (ч. 2 ст. 27, ч. 5. ст. 191 УК).

"Занимая с марта 2004 года должность начальника департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО "КБ ПриватБанк" и находясь в подчинении заместителя главы правления, директора казначейства [Людмилы] Шмальченко, а также непосредственно главы ПриватБанка [Александра] Дубилета... вступила в преступный сговор со Шмальченко и главой правления Дубилетом и другими неустановленными в настоящее время лицами и не позднее 16 декабря 2016 года решила реализовать преступный план по растрате денежных средств банка в особо крупном размере путем незаконного списания обязательства компаний-нерезидентов Louis Dreyfus Co Suisse SA и Quadra Commodities SA перед AS Privatbank (Латвия) за счет средств банка, размещенных на корреспондентских счетах AS Privatbank, открытых в декабре 2013 года, а также организовала незаконную и документально не обоснованную замену должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанком компанию Claresholm Marketing Ltd (Британские Виргинские острова)", - зачитал подозрение прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Объективная сторона преступления Конопкиной сводится к отправке писем за подписью Дубилета на адрес AS Privatbank с просьбой погасить задолженность Louis Dreyfus Co Suisse и Quadra Commodities с корреспондентского счета украинского ПриватБанка.

Сумма погашения, указанного в письмах, составила 314,9 млн долларов, или 8,28 млрд гривен по состоянию на декабрь 2016 года.

Напомним, что подозрение в выводе 8,2 млрд гривен из Приватбанка Дубилету, Шмальченко и Конопкиной выдвинули 15 марта.

Кроме того, 22 февраля 2020 года бывшему главе правления ПриватБанка Александру Дубилету, его заместителю Владимиру Яценко и бывшей первой заместительнице главы правления СК "Ингосстрах" Елене Бычихиной объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) по делу о выводе 136 млн гривен из ПриватБанка перед национализацией. Тогда банк принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.