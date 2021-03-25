Бюджет получил 72 миллиона за первые две лицензии наземного казино

Госбюджет получил за первые две лицензии наземного казино 72 миллионов гривен — лицензии оплатили ООО «Примум» (гостиница «Гагарин» в Одессе) и ООО «Небула Геймс» (Львов). Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в телеграм-канале.

Бюджет получил 72 миллиона за первые две лицензии наземного казино
Фото: mind.ua

Что известно

«Госказначейство подтвердило оплату 36 млн гривен за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино.

Поэтому отель «Гагарин» в Одессе — это первое заведение, внутри которого оператор сможет организовать легальное казино", — говорится в сообщении.

Позже, в комиссии сообщили, что лицензию оплатило и ООО «Небула Геймс».

Предыстория

9 февраля на счета Госказначейства поступило 23,4 млн грн за первую лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет.

2 февраля Комиссия по регулированию игорного бизнеса выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино онлайн ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров создаст государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

14 июля 2020 Верховная Рада приняла законопроект №?2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса.

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