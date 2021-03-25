Японская Mitsui Mining выходит из сектора добычи меди

Японская Mitsui Mining выходит из сектора добычи меди

Японская Mitsui Mining and Smelting сообщила, что выходит из сектора добычи меди и продает 0,97%-ю долю в медном руднике Collahuasi японской торговой компании Mitsui & Co. в рамках процесса реструктуризации портфеля активов. Сделка будет завершена до конца марта. Разовый доход от операции составит 9,5 млрд иен ($87,5 млн).

В минувшем году Mitsui Mining и Mitsui & Co. продали свои доли в чилийском медном руднике Caserones японской компании JX Nippon Mining & Metals Corp., подразделению Eneos Holdings Inc. "Мы решили использовать полученные средства на развитие других секторов, таких как создание новых материалов и продуктов", – заявил представитель компании, добавив, что Mitsui Mining сохранит долю в цинковых рудниках Перу.

Mitsui Mining увеличила прогноз по чистой прибыли в завершающемся финансовом году до 31-40 млрд иен с 23 млрд иен, благодаря вышеуказанной сделке и росту цен на цинк и медь выше ожидаемого.

МинПром по материалам МеталлТорг

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