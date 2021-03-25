"Укрпочта" заказала рекордные для Украины 1860 автомобилей за 1,3 миллиарда гривен

Машины будут использоваться как передвижные отделения для сел.

"Укрпочта" заказала рекордные для Украины 1860 автомобилей за 1,3 миллиарда гривен
Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

"Укрпочта" в четверг подписала контракт на закупку 1860 Сitroen Berlingo L2 Worker на общую сумму 1,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщил Министерство инфраструктуры.

Автомобили, на которые у Европейского банка реконструкции и развития был взят кредит, предназначены для создания передвижных почтовых отделений.

Поставщиком станет дилер VIDI, импортером - ООО "Пежо Ситроен Украина".

Новые Citroёn Berlingo L2 Worker будут изготовлены на заводах группы Stellantis (Fiat Chrysler и Peugeot), их привезут в Украину из Италии. Первые авто будут переданы Укрпочте уже в конце лета.

В рамках тендера Укрпочта закупила базовый автомобиль, стоимость которого с дооборудованием в передвижное отделение составит 679,4 тыс. грн.

В цену включены стоимость материалов и работ для трансформации автомобилей, дополнительного оборудования, брендирование, гарантия на 5 лет, ремонт и техническое обслуживание каждого автомобиля в течение 150 тыс. км по принципу «full-service», развозки автомобилей автовозами поставщика по всей территории Украины, их постановка на учет в органах МВД Украины и другие накладные расходы, связанные с выполнением обязательств по контракту.

По словам главы наблюдательного совета VIDI Виталия Джуринского, это рекордный контракт для автомобильного рынка Украины.

"Это историческое событие. Ведь большего по объему контракта на автомобильном рынке Украины еще никто не предлагал и не получал", - сказал он.

В целом "Укрпочта" планирует довести количество передвижных отделений до 2500. Первые 130 начали работать в Черниговской области в 2018 году, а в 2020-м компания запустила еще 500 машин в Киевской, Одесской, Херсонской, Закарпатской, Черкасской и Черновицкой областях.

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