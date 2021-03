Банк Англии показал новые 50 фунтов с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии показал новую купюру в 50 фунтов с портретом математика Алана Тьюринга, который разгадал коды нацистов во время Второй мировой войны.

Она будет выпущена в обращение 23 июня, в день рождения ученого, пишет The Guardian.

Фото: bankofengland.co.uk

На купюре будет фотография Тьюринга, сделанная в 1951 году (за три года до смерти), его подпись, лента с датой рождения в двоичном коде и фраза из интервью газете "Таймс": "Есть лишь предчувствие того, что грядет, и лишь тень того, что будет "(This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be).

Как и все новые деньги, выпускаемые Банком Англии, новая банкнота будет не бумажной, а полимерной. На полимерной банкноте в 5 фунтов изображен Уинстон Черчилль, на 10 фунтах - Джейн Остин, на 20 фунтах - Уильям Тернер.

50 фунтов - это самый крупный номинал в Великобритании. Сейчас на них с одной стороны изображена королева, а с другой - отцы английской Индустриальной революции, создатели парового двигателя Джеймс Ватт и Мэттью Боултон. Именно их и заменят Тьюрингом.

Выдающийся математик Алан Тьюринг в годы Второй мировой войны помог командованию союзных войск получить доступ к секретным донесениям с флота нацистской Германии, взломав код немецкой шифровальной машины "Энигма".

В 1952 году Тьюринга арестовали при встрече с 19-летним юношей и осудили в уголовном деле за гомосексуальность. Он добровольно прошел химическую кастрацию. В 2013 году королевским указом его помиловали посмертно.

В 2014 году в прокат вышел фильм "Игра в имитацию" о Тьюринге. Главную роль в нем исполнил Бенедикт Камбербэтч.