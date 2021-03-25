Сокращение на 10%. Папа Римский урезал зарплаты кардиналам из-за пандемии
Папа Римский Франциск приказал сократить зарплату кардиналов на 10%, а также снизил зарплаты большинству других священнослужителей Ватикана на 3-8%, чтобы сохранить их рабочие места.
Папа Римский Франциск приказал сократить зарплату кардиналов на 10%, а также снизил зарплаты большинству других священнослужителей Ватикана на 3%, чтобы сохранить их рабочие места. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Reuters.
Соответствующий указ вступает в силу с 1 апреля.
Кому и на сколько сократят
Сокращение не коснется большинства неквалифицированных служащих, уточнил представитель Ватикана.
Другой высокопоставленный источник агентства отметил, что Папа Римский впервые в истории принимает подобное решение.
Агентство отмечает, что кардиналы Ватикана получают зарплату от $4730 до $5915 в месяц, и многие из них живут в больших квартирах, за которые платят гораздо меньше рыночной цены.
Кроме того, большинство священников и монахинь из Ватикана живут в семинариях, монастырях, приходах, университетах и школах, что защищает их от экономических кризисов, пишет Reuters. Их расходы на жизнь гораздо меньше, чем у других служащих: швейцаров, уборщиков, реставраторов и обслуживающего персонала.
Причина сокращения зарплат
В предисловии к указу, объясняющему, почему снижение зарплат необходимо именно сейчас, Папа Римский Франциск отметил, что пандемия «негативно повлияла на все источники дохода Святого Престола и государства Ватикан».
84-летний Франциск неоднократно заявлял, что не хочет увольнять людей в трудные для экономики времена, отмечает агентство. Согласно новому указу, повышение зарплаты для всех, кроме трех самых низкооплачиваемых категорий сотрудников, будет приостановлено до марта 2023 года.
Напомним
Большая часть Италии вернулась в режим жесткого карантина 15 марта, через год после полного закрытия страны для сдерживания covid-19.
Согласно ограничениям, которые утвердило правительство Марио Драги, с 15 марта закрылись школы, магазины и рестораны в большей части Италии. Маски для лица и социальное дистанцирование остаются обязательными.