Сокращение на 10%. Папа Римский урезал зарплаты кардиналам из-за пандемии

Агентство отмечает, что кардиналы Ватикана получают зарплату от $4730 до $5915 в месяц, и многие из них живут в больших квартирах, за которые платят гораздо меньше рыночной цены.

Кроме того, большинство священников и монахинь из Ватикана живут в семинариях, монастырях, приходах, университетах и школах, что защищает их от экономических кризисов, пишет Reuters. Их расходы на жизнь гораздо меньше, чем у других служащих: швейцаров, уборщиков, реставраторов и обслуживающего персонала.