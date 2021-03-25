Фейковые криптоинвестиции стоили украинцам $5 миллионов

Киевские правоохранители разоблачили организатора схемы фиктивного инвестирования в криптовалюты, из-за которого украинцы потеряли $5 млн, пишет в фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Фото: cryptocurrency.tech

Как действовали «схемщики»

По данным следствия, которое ведут сотрудники кибердепартамента Национальной полиции, 55-летний подозреваемый под видом торговли на международных фондовых биржах привлекал деньги украинцев якобы для инвестиций в успешные проекты с целью получения сверхприбыли.

Для этих целей аферист вместе с сообщниками открыл за границей фиктивные фирмы с названиями, подобными известным международным фондовым биржам и брокерским компаниям.

Для встреч с потенциальными «инвесторами» злоумышленники арендовали офис в центре Киева и создали в интернете псевдоплатформы, на которых осуществлялась имитация электронных торгов и отображались графики вроде роста/падения стоимости криптовалют и акций ценных бумаг. Таким образом мошенники создавали видимость реальной деятельности.

По предварительным данным, по такой схеме злоумышленники обманули десятки украинцев на общую сумму около $5 млн.

Организатору схемы по результатам документирования и проведенных обысков, во время которых изъяты доказательства преступных действий, сообщили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения подозреваемому.

Напомним

По данным аналитического сервиса Whale Alert, 2021 год стал рекордным по сумме убытков от фейковых раздач криптовалюты.

За неполные три месяца этого года мошенники украли $18 млн против $16 млн за весь 2020 год.

CEO стоящей за Cardano компании IOHK Чарльз Хоскинсон пригрозил коллективным судебным иском YouTube и Twitter из-за криптовалютного мошенничества на этих платформах.

Ранее Ripple подала аналогичный иск в отношении YouTube. Причиной стали мошеннические раздачи токена XRP, в которых часто фигурировал CEO компании Брэд Гарлингхаус.