Фейковые криптоинвестиции стоили украинцам $5 миллионов
Киевские правоохранители разоблачили организатора схемы фиктивного инвестирования в криптовалюты, из-за которого украинцы потеряли $5 млн, пишет в фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Как действовали «схемщики»
По данным следствия, которое ведут сотрудники кибердепартамента Национальной полиции, 55-летний подозреваемый под видом торговли на международных фондовых биржах привлекал деньги украинцев якобы для инвестиций в успешные проекты с целью получения сверхприбыли.
Для этих целей аферист вместе с сообщниками открыл за границей фиктивные фирмы с названиями, подобными известным международным фондовым биржам и брокерским компаниям.
Для встреч с потенциальными «инвесторами» злоумышленники арендовали офис в центре Киева и создали в интернете псевдоплатформы, на которых осуществлялась имитация электронных торгов и отображались графики вроде роста/падения стоимости криптовалют и акций ценных бумаг. Таким образом мошенники создавали видимость реальной деятельности.
По предварительным данным, по такой схеме злоумышленники обманули десятки украинцев на общую сумму около $5 млн.
Организатору схемы по результатам документирования и проведенных обысков, во время которых изъяты доказательства преступных действий, сообщили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения подозреваемому.
Напомним
По данным аналитического сервиса Whale Alert, 2021 год стал рекордным по сумме убытков от фейковых раздач криптовалюты.
За неполные три месяца этого года мошенники украли $18 млн против $16 млн за весь 2020 год.
CEO стоящей за Cardano компании IOHK Чарльз Хоскинсон пригрозил коллективным судебным иском YouTube и Twitter из-за криптовалютного мошенничества на этих платформах.
Ранее Ripple подала аналогичный иск в отношении YouTube. Причиной стали мошеннические раздачи токена XRP, в которых часто фигурировал CEO компании Брэд Гарлингхаус.