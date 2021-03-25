Goldman Sachs подал заявку на размещение крипто-облигаций

Инвестиционный банк Goldman Sachs подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на выпуск облигаций, доходность которых будет привязана к результатам ETF-фонда ARK Innovation ETF. Об этом пишет РБК.

Goldman Sachs подал заявку на размещение крипто-облигаций
Фото: economy.24tv.ua

Что известно о Фонде

В заявке отмечается, что ETF-фонд может иметь доступ к криптовалюте, такой как биткоин, но не напрямую, а через доверительный траст. В биржевой фонд ARK Innovation ETF входят акции технологических компаний, которые разрабатывают революционные технологии, в том числе, блокчейн.

ARK Innovation ETF — это торгующийся на бирже фонд под управлением ARK Investment Management.

За последний год, по данным Investing.com, паи фонда подорожали почти в три раза — c $40,20 до $114,78.

Напомним

Ранее глава компании Кэтрин Вуд говорила, что позитивно относится к главной цифровой монете. Согласно последнему исследованию ARK Invest, при разном проценте объема первой криптовалюты в портфелях институциональных инвесторов ее цена может варьироваться от $100 тыс. до $500 тыс.

В начале марта президент Goldman Sachs Джон Уолдрон сообщал, что банк ищет возможности для удовлетворения возросшего клиентского спроса на биткоин. По его словам, интерес инвесторов к главной цифровой монете продолжает расти.

На прошлой неделе еще один крупный американский инвестбанк — Morgan Stanley стал первым в США, кто разрешил клиентам инвестировать в фонды, чьи активы составляют только криптовалюты.

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