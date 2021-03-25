Только каждый третий заемщик monobank успевает погасить долг в рамках льготного периода

30% клиентов monobank, которые брали кредит в банке, ни разу не выходили за льготный период. Получается, что остальные 70% регулярно платят проценты за пользование займами. Об этом написал в фейсбуке сооснователь monobank Олег Гороховский.

Только каждый третий заемщик monobank успевает погасить долг в рамках льготного периода
фото: finance.kz

О беспроцентных кредитах

«5,5 млрд грн — сальдо кредитного портфеля monobank в грейс-периоде, по которому клиенты не платят проценты по кредиту», — сообщил Олег Гороховский.

По его словам, еще около 1 млрд грн сальдо кредитов по совместной с торговцами программе «Покупка частями», где проценты за клиентов оплачивает продавец.

«Итого 6,5 млрд грн беспроцентных кредитов у более 600 тыс. клиентов. Это всего в три раза меньше, чем сумма кредитов, выданных всей банковской системой, по программе „5?9“», — утверждает банкир.

Тем не менее, только каждый третий кредит monobank является беспроцентным. Поэтому вдвое больше клиентов (более 1,2 млн) не успевают вовремя закрыть займ, оплачивая проценты. И сумма таких кредитов в среднем тоже вдвое выше «беспроцентных».

Льготный период по кредиткам mono один из самых продолжительных на рынке — 62 дня.

О карточных комиссиях

Банки получают небольшой доход даже по беспроцентным кредитам на базе платежных карт благодаря карточной комиссии — interchange (интерчейндж). Это доход эмитента карты, в том числе за операции по оплате покупок с помощью пластика.

По словам Олега Гороховского, 24 марта руководитель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел предложение ритейлеров ограничить максимальный размер комиссий эквайринга: для торговцев ставкой — 1%, ставкой интерчейнджа — 0,5%.

Условие — обязательная передача клиентам суммы снижения комиссий через автоматическое начисление скидки в 1% от каждой торговой операции по картам в Украине, совершенной клиентами украинских банков.

Ранее Олег Гороховский сообщил, мол, все, что касается карт и платежей для клиентов банков, ничего не стоит. Банки бесплатно раздают карты, конкурируют друг с другом программами лояльности и борются за внимание клиентов.

По его словам, комиссия интерчейндж — топливо всего карточного и платежного бизнеса в стране. Более половины тарифа достается клиентам в виде всякого рода кешбеков и бонусов, им оплачивается стоимость пластика и логистики карт, им покрываются затраты на фрод.

«Эта история не про прибыль, а про то, чтобы у всех клиентов появился инструмент, с помощью которого можно будет быстро выдать клиенту кредит (если клиент захочет) и на этом потом, может быть, заработать», — отметил банкир.

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