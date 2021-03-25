Минторг США установил пошлину на турецкую арматуру

Минторг США установил пошлину на турецкую арматуру

Министерство торговли США приняло предварительное решение в рамках расследования по пересмотру компенсационных пошлин на турецкую арматуру.

Проанализировав данные за 2018 г., Министерство установило для компаний Kaptan Demir Celik и Colakoglu предварительный уровень незаконного субсидирования экспорта в размере 2,55%, а для ICDAS — 0,32%. Расследование в отношении еще 21 турецкой компании может быть прекращено, так как они в 2018 г. арматуру в США не поставляли.

В рамках другого повторного расследования за тот же 2018 г. Министерство торговли США окончательно установило, что компенсационная пошлина на толстолистовую сталь для корейской компании Posco должна составить 0,49%, что ниже минимального уровня.

В отношении компаний Hyundai Steel и Dongkuk Steel расследование было прекращено, так как в 2018 г. они не экспортировали толстый лист в США.

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