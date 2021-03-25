Джонсон лично пообещал закупать у Liberty Steel больше стали

Джонсон лично пообещал закупать у Liberty Steel больше стали

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в среду, что бизнес-секретарь Кваси Квартенг трижды встречался с руководством Liberty Steel за последние несколько дней после еще трех переговоров с Сандживом Гуптой за предыдущие две недели.

Г-н Джонсон сказал, что правительство взаимодействует с металлургической компанией и что оно намерено увеличить закупки стали, произведенной в Великобритании, для крупной программы строительства инфраструктуры в течение следующих нескольких лет.

Дополнительные объемы металлопроката пойдут на проект HS2, атомную электростанцию ??Хинкли-Пойнт и расширение морского ветроэнергетического сектора Великобритании.

Liberty Steel находится под давлением после банкротства ее основного финансового спонсора Greensill Capital две недели назад.

Наиболее острые проблемы возникают в подразделении специальной стали, которое, в частности, поставляет металлопродукцию крупным клиентам аэрокосмической отрасли Великобритании. Liberty Steel сообщила, что спрос на некоторые продукты этого подразделения упал почти на две трети из-за пандемии.

Компания начала предлагать своим клиентам делать предварительную оплату заказанной стали в обмен на 4% дисконта. При этом специализированные продукты, которые производит Liberty, особенно на заводе в Стоксбридже недалеко от Шеффилда, трудно получить от других поставщиков в разумные сроки.

Liberty владеет 12 сталелитейными заводами в Великобритании, в том числе в Ротерхэме, Мазервелле и Ньюпорте, на которых работает 5000 человек.

Ранее правительства Великобритании и Франции заявляли, что окажут финансовую и другую поддержку заводам Liberty Steel в случае угрозы их остановки.

МинПром по материалам Металлургпром

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