Rozetka планирует создать собственную платежную систему

Интернет-магазин Rozetka.ua планирует создать собственную платежную систему — компания ожидает получения лицензии на осуществление таких операций. Об этом рассказал основатель и совладелец компании Владислав Чечеткин, пишет Интерфакс-Украина.

Rozetka планирует создать собственную платежную систему
Фото: nashkiev.ua

Что известно

«Мы создаем платежную систему. Наша цель — чтобы было удобнее в один клик оплачивать заказ, как, например, оплачивают в Amazon.

Наша цель — чтобы это было дешевле. Мы пытаемся найти способы, каким образом снизить для покупателя цену этой сделки, ну и, разумеется отдать это покупателю", — сказал Чечеткин.

По его словам, сейчас компания ожидает выдачи лицензии на осуществление таких операций.

Напомним

27 января Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности нового оператора услуг платежной инфраструктуры — компании УАПРОМ:

  • УАПРОМ будет предоставлять услуги по технологическому сопровождению перевода средств с использованием платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг)

  • Обслуживать операции с электронными деньгами

  • Предоставлять сопутствующие услуги информационного и технологического характера.

Компания стала тридцатым зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры в Украине.

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