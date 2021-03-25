Rozetka планирует создать собственную платежную систему
Интернет-магазин Rozetka.ua планирует создать собственную платежную систему — компания ожидает получения лицензии на осуществление таких операций. Об этом рассказал основатель и совладелец компании Владислав Чечеткин,
Что известно
«Мы создаем платежную систему. Наша цель — чтобы было удобнее в один клик оплачивать заказ, как, например, оплачивают в Amazon.
Наша цель — чтобы это было дешевле. Мы пытаемся найти способы, каким образом снизить для покупателя цену этой сделки, ну и, разумеется отдать это покупателю", — сказал Чечеткин.
По его словам, сейчас компания ожидает выдачи лицензии на осуществление таких операций.
Напомним
27 января Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности нового оператора услуг платежной инфраструктуры — компании УАПРОМ:
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УАПРОМ будет предоставлять услуги по технологическому сопровождению перевода средств с использованием платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг)
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Обслуживать операции с электронными деньгами
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Предоставлять сопутствующие услуги информационного и технологического характера.
Компания стала тридцатым зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры в Украине.