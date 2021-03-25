Всемирный банк продаст первые в мире облигации «дикой природы». Доходность будет зависеть от роста популяции черного носорога

В середине 2021 года Всемирный банк планирует выпустить первые в мире облигации для сохранения дикой природы. Полученные средства за них будут использованы для увеличения популяции черного носорога, который находится под угрозой исчезновения. Об этом пишет Украинский капитал со ссылкой на Bloomberg.

Всемирный банк продаст первые в мире облигации «дикой природы». Доходность будет зависеть от роста популяции черного носорога
Фото: arenapile.com

Что известно о выпуске

Всемирный банк также намерен выпустить в середине года другие облигации на $100 миллионов, продажа которых также предусматривает предоставление средств на охрану природы. Однако, конкретная цель, на которую пойдут деньги, не указывается.

Учреждение хочет привлечь 670 миллионов южноафриканских рандов ($45 миллионов) по выпуску 5-летних облигаций с нулевым купоном.

Доходность для инвесторов будет зависеть от роста популяции черного носорога в двух заповедниках Южной Африки в течение пяти лет.

Возвращение и возможная прибыль для владельцев облигаций будет выплачиваться Глобальным экологическим фондом, который поддерживают более 40 стран.

О чем идет речь

Из 29 тысяч носорогов во всем мире составляют пять их видов, около 80% находятся в Южной Африке. Почти все они являются белыми носорогами.

Носорогам грозит браконьерство. Как отмечается, численность черного носорога за последние 50 лет сократилась более чем на 90% — с 65 в 1970 году до примерно 5500.

В основном, носороги пользуются большим спросом во Вьетнаме и Китае, где используют порошок из их рогов. Там считается, что они лечат рак и улучшают жизнеспособность.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что на рынке появится новый вид облигаций катастроф (сatastrophe bonds, cat bonds), включающий специальную страховку от извержений вулканов.

В 2017 году Всемирный банк разместил первые в мире бонды с привязкой к пандемии опасных болезней на $ 320 млн. С помощью этого инструмента банк собрал средства для развивающихся стран, в которых особенно высока вероятность распространения опасных инфекций.

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