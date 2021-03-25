В Индонезии решили восстановить экспорт цветных металлов

Правительство Индонезии заявило, что готово предоставить лицензии на экспорт необработанных руд цветных металлов компаниям, которые обязались построить мощности для их переработки, но просрочили их ввод в строй. Эта мера предпринимается с целью поддержки отрасли, пострадавшей от эпидемии коронавируса.



В 2020 г. индонезийские власти объявили, что полностью запретят экспорт руд с 2023 г., чтобы стимулировать создание в стране мощностей по дальнейшему переделу. При этом право вывозить сырье сохранялось только для тех компаний, которые точно и в срок выполнили свои обязательства по вводу в строй рафинировочных предприятий.



Теперь правительство разрешает компаниям, которые строят такие предприятия, но не укладываются в сроки, подавать заявки на получение лицензий. Правда, с них будет взиматься штраф в размере 20% от дохода от экспорта сырья.



Послабление не распространяется на никелевую руду, поставки которой были прекращены в начале 2020 г. Ее экспорт так и остается под запретом.



