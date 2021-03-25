Аналитики Platts ожидают во втором квартале высоких цен на руду

Аналитики Platts ожидают во втором квартале высоких цен на руду

Как ожидают аналитики SP Global Platts, во втором квартале 2021 года высокие цены на железную руду сохранятся - за счёт увеличения производства на металлургических предприятиях и сокращения запасов металлопродукции.

61% опрошенных прогнозирует уровень цен на руду для апреля-июня в диапазоне 140-160 долл. за тонну CFR, 17% - более 160-180 долл. за тонну.

Импорт металлолома в КНР продолжит расти, считают 92% респондентов, но его влияние на железнорудный спрос оценивается неоднозначно.

По мнению 61% респондентов, выплавка стали за второй квартал увеличится. Но рост будет компенсирован сокращением складских запасов, которого ожидают 91% опрошенных Platts. Снижение объёмов производства ожидается во II полугодии из-за более слабого по сравнению с I полугодием спроса.

Как сообщают в Platts, относительно прогноза на второй квартал опрошены 23 представителя металлургической отрасли КНР, трейдеров и горно-добывающих компаний.


МинПром по материалам МеталлСервис

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