"Лекхим" анонсировал поставку вакцины CoronaVac, ГП "Медзакупивли" ждет подтверждения эффективности препарата

Согласно условиям договора, первая партия вакцины должна была быть передана и принята ГП "Медзакупивли" не позднее 6 марта 2021-го.

"Лекхим" анонсировал поставку вакцины CoronaVac, ГП "Медзакупивли" ждет подтверждения эффективности препарата
Фото: qha.com.ua

Компания "Лекхим" объявила о поставке в Украину первой партии китайской вакцины CoronaVaс 25 марта, несмотря на то, что ГП "Медзакупивли» не предоставило подтверждения о готовности его принять.

Об этом сообщает DT.UA.

"О поставке первой партии вакцины ЧАО "Лекхим" сообщило ГП "Медицинские закупки Украины" 4 марта, однако до сих пор ГП "Медицинские закупки Украины" не подтвердило готовность принять вакцину и не сообщило о месте поставки", - говорится в письме АО "Лекхим", разосланным СМИ.

В конце декабря 2020 года ГП "Медзакупивли Украины" заключило контракт с "Лекхимом" на поставку в Украину 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Документом предусмотрено, что поставка в Украину первой партии 700 тысяч доз вакцины должна была состояться в течение 30 дней после регистрации вакцины в одной из определенных стран. 4 февраля 2021 года вакцина CoronaVac зарегистрирована в Китае. То есть, согласно условиям договора, первая партия должна была быть передана и принята ГП "Медзакупивли" не позднее 6 марта 2021-го.

При нарушении сроков поставки "Лекхим" должен уплатить пеню в размере 0,1% от цены всей продукции за каждый день задержки. За нарушение срока поставки вакцины более 30 календарных дней - дополнительный штраф в размере 7% от цены продукции.

В ГП "Медицинские закупки" на запрос DT.UA сообщили, что с 6 марта ГП насчитывает "Лекхим" пеню за нарушение срока поставки вакцины. В ведомстве также отметили, что "Лекхим" уже нарушил предусмотренные условия поставки, поскольку не предоставил необходимый пакет документов, в частности сертификат качества (анализа) серии продукции, регистрационное удостоверение, сертификат происхождения от производителя, сведения о преквалификации ВОЗ и/или регистрационное удостоверение от компетентного органа одной из определенных стран, упаковочный лист и документ, подтверждающий соблюдение холодовой цепи, и т.п.

В договоре также заложены требование минимальной эффективности вакцины в 70%. Подтверждение такого уровня эффективности для CoronaVac пока нет.

На запрос в МОЗ о подтверждении соответствия данных по эффективности вакцины ГП "Медзакупивли Украины" ответа не получил.

Кроме того, как утверждает ГП "Медзакупивли", "Лекхим" должен предоставить выводы о качестве ввозимой вакцины, проведя лабораторные анализ, который может длиться до 14 дней.

"Несмотря на все выше перечисленные несогласованности, "Лекхим" тем не менее заявляет о том, что везет вакцину в Украину. Что это может означать? Скорее всего, "Лекхим" везет в Украину вакцину CoronaVac на ритейл, для коммерческой продажи. Чтобы после предоставления выводов о качестве вакцины и в случае отказа МОЗ от партии, уплатить пеню, вернуть деньги по договору и не тратить лишнее время на доставку. Спрос на вакцину большой. Желающих вакцинироваться в стране больше, чем вакцин", - предполагает издание.

Напомним, 30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн грн. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим". Предыдущая эффективность этого препарата, согласно сайту МОЗ "Вакцинация от COVID-19", составляет 50%. Но в соглашении с производителем Украины прописала требование не менее 70%. Если средняя эффективность будет ниже, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.

23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания по вакцинации.

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