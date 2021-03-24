Курс биткоина превысил $57 тысяч. Твит Маска сделал свое

23 марта курс биткоина начал резко расти и превысил $57 тыс. после того, как компания Tesla добавила возможность оплаты своей продукции биткоинами.

Курс биткоина превысил $57 тысяч. Твит Маска сделал свое
Фото: bits.media

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость курса биткоина по состоянию на 14.15 составляла $57,053 за монету.

Что повлияло на курс

В среду, 24 марта, глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что автопроизводитель добавил возможность оплаты своей продукции биткоинами.

После твита Маска курс биткоина начал резко расти. По состоянию на 9:56 курс биткоина составлял $55.

23 марта, курс биткоина на Binance опустился на 8%, до двухнедельного минимума в $53 тыс.

Котировки криптовалюты начали резко снижаться 20 марта, после того как не смогли преодолеть отметку в $60 тыс. Неделей ранее актив установил исторический максимум стоимости выше $61,8 тыс.

Предыстория

8 февраля после инвестиций Tesla цена первой криптовалюты выросла более чем на $5000 в течение нескольких часов и обновила исторический максимум на отметке выше $44 тыс.

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