В США готовят новый пакет поддержки экономики на $3 триллиона — СМИ

План стимулирования экономики США на гигантскую сумму в $3 трлн почти готов. Об этом пишет Mind.ua со ссылкой на The New York Times.

В США готовят новый пакет поддержки экономики на $3 триллиона — СМИ
Фото: vlast.kz

Что известно

В плане — развитие американской инфраструктуры, сетей 5G и сокращение выбросов углерода на национальном уровне.

По данным NYT, экономические советники президента США Джо Байдена представят этот план в общих чертах лидерам Конгресса уже на текущей неделе. В отличие от коронавирусных пакетов помощи, этот план долгосрочный.

Он включает:

  • Почти $ 1 трлн инвестиций в дорожную и электросетевого инфраструктуру, включая станции зарядки электромобилей.

  • Поддержку «зеленой» энергетики и развития других «быстрорастущих отраслей будущего», таких как телекоммуникации 5G. В частности, выделяются средства на широкополосный интернет в сельской местности и на 1000000 доступных и энергоэффективных жилых домов.

  • Переподготовку и повышение квалификации миллионов работников, широкое субсидирование первого высшего и дополнительного образования.

  • Налоговые льготы и кредиты для групп населения с невысокими доходами, в том числе на детей, и повышение энергоэффективности уже построенных зданий.

Не исключено продление действующих «коронавирусных» льгот, и в этом случае цена плана приблизится к $ 4 трлн, отмечает NYT.

За счет чего будут реализовывать план

По информации издания, реализовать план команда президента планирует за счет повышения ставки корпоративного подоходного налога с 21% (примерно до 28%), увеличение предельной ставки налога для физлиц до 39,6% и снижение ее порога применения до $ 400 годового дохода.

Предыстория

7 марта 2021 года сенат США одобрил план Байдена на $1,9 триллиона. Пакет мер предусматривает прямые выплаты американцам в размере $1,4 тыс., а также поддержку местных властей и бизнеса.

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