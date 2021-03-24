Кличко: власть выделит 23,5 млн грн из резервного фонда на борьбу с Covid-19

На сегодня в Киеве почти 6000 коек для лечения больных COVID-19.

Из резервного фонда столицы дополнительно выделят из более 23,5 миллиона гривен на закупку остро необходимого медицинского оборудования: 330 концентраторов, 5 мониторов пациента и 12 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«Это позволит обеспечить дополнительные места для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. И оборудовать аппаратами ИВЛ дополнительные места в реанимации столичных больниц», – подчеркнул мэр Киева .

Он отметил, что на прошлой неделе городские власти оборудовали еще более 800 койко-мест, поэтому в целом в медучреждениях столицы почти 6000 коек для лечения больных COVID-19.

«Городская власть постоянно увеличивает количество коек для пациентов с коронавирусом, чтобы в медицинской системе столицы не произошло коллапса. Только на прошлой неделе подготовили еще 844 койки. Так что на сегодня в Киеве – почти 6000 коек для лечения больных COVID-19», – сообщил мэр Киева .

Кличко добавил, что заполненность столичных больниц составляет более 74%