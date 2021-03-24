Комиссия по присвоению звезд гостиницам отказала половине заявителей

Комиссия по установлению категорий гостиницам и другим объектам по итогам двух заседаний отказала в присвоении "звезд" 16 из 30 отелей. По результатам второго заседания, которое состоялось 23 марта, рассмотрели 20 заявок, 13 из них удовлетворили.

Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма.

"Всего было рассмотрено 20 пакетов документов: пять кандидатов претендовали на статус "пять звезд", шесть гостиниц - на "четыре звезды", восемь заведений подавались на "три звезды", один отель - на "одну звезду". Четыре гостиницы подавались на категорию впервые, а у 16 - закончилось действие свидетельств, которые подтверждали их категории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13-м кандидатам согласно заявкам подтверждены выбранные категории. В частности, "пять звезд" согласованы отелям "Maristella Marine Residence" (Одесса), "Премьер Палас" (Киев), "Город" (Харьков).

В установлении категории "пять звезд" комиссия отказала гостинице "Лыбидь Плаза" (Хмельницкий), вместо этого предложила рассмотреть статус "три звезды". Свое решение комиссия объяснила тем, что в отеле нет круглосуточного питания и бассейна в помещении (к имеющемуся нужно переходить в другое здание), которые должны быть в соответствии со стандартами в пятизвездочном отеле.

Гостиницу "Днепропетровск" из города Днепр лишили статуса "три звезды" из-за непригодного состояния для проживания части номерного фонда, сложностей с паркингом, невозможности обеспечить одновременное питание проживающих и большого количества негативных отзывов потребителей.

Среди самых распространенных причин несоответствия гостиниц были:

неудобные или отсутствующие пандусы для маломобильных категорий туристов;

некачественные системы вентиляции и кондиционирования;

отсутствие лифтов и противопожарных инструкций;

отсутствие круглосуточного питания;

отсутствие камер хранения и сейфов;

отсутствие парикмахерской или других бытовых услуг;

недостаточное количество парковочных мест;

отсутствие нужных подтверждающих документов о наличии необходимых бытовых принадлежностей в номере (фен, утюг и т.д.).

Как сообщалось, в Украине возобновила работу комиссия по присвоению звезд гостиницам. Первое ее заседание состоялось 16 марта.