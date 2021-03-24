На вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС потратят 1,36 млрд грн

На вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС потратят 1,36 млрд грн

Кабинет министров на заседании в среду, 24 марта, утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и осуществление мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Документом утвержден план мероприятий по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему на 2021 год, а также урегулирован вопрос возмещения расходов Пенсионного фонда на выплату и доставку пенсий, назначенных на льготных условиях работникам Чернобыльской АЭС.

Согласно материалам к заседанию Кабмина, на реализацию этих задач будет выделено 1,36 млрд грн из государственного бюджета.

В том числе, на поддержание в безопасном состоянии блоков ЧАЭС, хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1) и существующих хранилищ радиоактивных отходов, а также возмещение расходов Пенсионного фонда предусмотрено 665,98 млн грн.

Еще 227,38 млн грн выделено на выведение с эксплуатации и частичный демонтаж отдельных систем и элементов энергоблоков, а 471,52 млн грн – на организационно-технические мероприятия по управлению, эксплантации, обслуживанию и ремонту систем, которые должны обеспечивать контроль за безопасностью объектов.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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