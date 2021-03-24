Нацкомиссия запретила "Укрпочте" повышать тарифы

До конца ноября тарифы должны были вырасти на 30%, а затем еще почти на 9%.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, отказала в пересмотре предложений по изменению тарифов АО "Укрпочта".

Об этом сообщает пресс-служба комиссии по итогам заседания 23 марта.

Так, "Укрпочта" предлагала повысить предельные тарифы в два этапа. На первом этапе, с момента вступления в силу предложений и до 30 ноября 2021 года, предлагалось повышение на 30,6%. На втором этапе, с декабря 2021-го, тарифы предлагали повысить еще на 8,8%.

19 февраля НКРСИ провела с "Укрпочтой" рабочее совещание, по результатам которого национальный почтовый оператор должен был исправить ряд выявленных недостатков и несоответствие предложений "Порядку регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи".

"Комиссия не получила от "Укрпочты" надлежащей реакции по поводу исправления выявленных недостатков", - говорится в сообщении.

Потому регулятор решил отказать "Укрпочте" в пересмотре предложений по изменению тарифов в связи с их несоответствием требованиям Порядка предложений по изменению тарифов.

Ранее "Укрпочта" отказалась обслуживать пенсионеров по старым тарифам. По словам гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского, увеличение стоимости услуг "Укрпочты" на доставку пенсий должно составить 265 млн, или 11%, к 2020 году.