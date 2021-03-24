Нацкомиссия запретила "Укрпочте" повышать тарифы

До конца ноября тарифы должны были вырасти на 30%, а затем еще почти на 9%.

Нацкомиссия запретила "Укрпочте" повышать тарифы
Фото: unn.com.ua

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, отказала в пересмотре предложений по изменению тарифов АО "Укрпочта".

Об этом сообщает пресс-служба комиссии по итогам заседания 23 марта.

Так, "Укрпочта" предлагала повысить предельные тарифы в два этапа. На первом этапе, с момента вступления в силу предложений и до 30 ноября 2021 года, предлагалось повышение на 30,6%. На втором этапе, с декабря 2021-го, тарифы предлагали повысить еще на 8,8%.

19 февраля НКРСИ провела с "Укрпочтой" рабочее совещание, по результатам которого национальный почтовый оператор должен был исправить ряд выявленных недостатков и несоответствие предложений "Порядку регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи".

"Комиссия не получила от "Укрпочты" надлежащей реакции по поводу исправления выявленных недостатков", - говорится в сообщении.

Потому регулятор решил отказать "Укрпочте" в пересмотре предложений по изменению тарифов в связи с их несоответствием требованиям Порядка предложений по изменению тарифов.

Ранее "Укрпочта" отказалась обслуживать пенсионеров по старым тарифам. По словам гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского, увеличение стоимости услуг "Укрпочты" на доставку пенсий должно составить 265 млн, или 11%, к 2020 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
Кабмин назначил сына Роднянского членом набсовета ОщадбанкаКабмин назначил сына Роднянского членом набсовета Ощадбанка
В Украине появится экономический паспорт. Что это значитВ Украине появится экономический паспорт. Что это значит
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин решил не повышать стоимость электроэнергии с 1 апреляКабмин решил не повышать стоимость электроэнергии с 1 апреля
"Укрпочта" не будет повышать цены на свои услуги"Укрпочта" не будет повышать цены на свои услуги
Тарифы на воду будут повышать: украинцам намекнули, что стоимость воды изменитсяТарифы на воду будут повышать: украинцам намекнули, что стоимость воды изменится
Тарифы на электроэнергию в Украине: что изменится в апрелеТарифы на электроэнергию в Украине: что изменится в апреле
«Нова пошта» повышает тарифы на доставку и упаковку«Нова пошта» повышает тарифы на доставку и упаковку
Приватбанк меняет тарифы для бизнеса. С 1 апреля пользователей по умолчанию переведут на «Бизнес Старт»Приватбанк меняет тарифы для бизнеса. С 1 апреля пользователей по умолчанию переведут на «Бизнес Старт»
IKEA сделала платным самовывоз заказов. ТарифыIKEA сделала платным самовывоз заказов. Тарифы
Зарплата учителям: пообещали выше, а повышать нечем, - МинфинЗарплата учителям: пообещали выше, а повышать нечем, - Минфин
Розничные операторы продолжают повышать цены на бензинРозничные операторы продолжают повышать цены на бензин
РоSSия запретила импорт железнодорожных колес из УкраиныРоSSия запретила импорт железнодорожных колес из Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости