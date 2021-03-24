Государство получило 36 млн гривен за первую лицензию на казино

Первое легальное казино откроется в одесском отеле "Гагарин".

Государство получило 36 млн гривен за первую лицензию на казино
Фото: bookit.com.ua

Государственный бюджет получил за первую лицензию на казино 36 млн гривен, сообщила в среду Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей на своей странице в фейсбуке.

Первым лицензиатом стало ООО "Примум", которое планирует открыть казино в одесском отеле "Гагарин".

Владельцами компании "Примум" являются инвестиционные фонды "ЮА Девелопмент" и "Успешный".

Напомним, что игорный бизнес в Украине был официально запрещен в течение 11 лет.

В 2020 году в Украине был принят закон, легализирующий работу казино и игровых автоматов.

В октябре Кабмин назначил главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах.

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